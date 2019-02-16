Sevgililer Günü'nde Konak için hazırladıkları projelerini açıklayan Cumhur İttifakı'nın AK Partili Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Melek Eroğlu, "Açıkladığımız projelerin hiç birisi zor değil, yapılamaz değil. İşin içinde gönül olunca ve gönüller bir olunca üstesinden gelemeyeceğimiz, gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir projemiz yok. Konak'a olan Aşkımızla dedik, eşit hizmet anlayışıyla yola çıktık. Bize zorluk yok" dedi.

"Herkes hazır olsun"

Konak'a değer katacak ve potansiyelini gün yüzüne çıkaracak bir belediyecilik anlayışı ile projeler hazırladıklarını ifade eden Eroğlu, "Konunun uzmanları, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve ilçemizin hemşehrilerini bir araya getirdik. Uzman ekiplerimizle birlikte ihtiyaçlarımıza yanıt verecek ve yaşadığımız çağa ayak uyduracak projelerimizi hazırladık. İstihdama öncelik verdiğimiz projelerimizde kadınlarımız için de çok önemli projelerimiz var. Dolu dolu bir hayatın yaşandığı, her alanda hayatımızın en önemli parçası olan kadınlarımıza destek olunan bir Konak'a herkes hazır olsun. İzmir'in kalbi Konak, belediye çalışmalarımızın da kalbi kadınlarımız olacaktır" diye konuştu.

"Kadın her zaman ön planda"

Bugüne kadar kadınlardan çok destek gördüğünü de sözlerine ekleyen Mimar Melek Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti; "Kadınlarımıza da çok yönlü hizmetler sunmak için hazırlandık. AK Parti'nin belediyecilik anlayışında kadın her zaman ön plandadır. Sosyal, siyasi ve ekonomik yönden desteklenen kadınlarımızla birlikte ilçemizin çehresini değiştireceğiz, Konak'a değer katacağız. Bunlar bizim için zor değil. Hep birlikte her şeyin üstesinden geleceğiz."