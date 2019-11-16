Konak'ın kitap kurtları ödüllerini aldı

İzmir'in Konak ilçesinde, 12 semt merkezinden çocuk kitaplıklarını ödünç kitap alarak en çok kitap okuyan minikler, Konak Belediyesi tarafından ödüllendirdi.



Konak ilçesinde yaşayan minikler, kentte açılan 12 semt merkezinden sürekli çocuk kitapları alarak merkezlere yoğun ilgi gösteriyor. Kitapları ödünç alarak okuyup tekrar getiren çocukların arasında ise tatlı bir kitap okuma rekabeti var.



Konak Belediyesi de, en çok kitap okuyan minikleri ödüllendirdi. Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Gülriz Sururi Sahnesinde düzenlenen eğlenceli törende ödülleri alan miniklerin sevinci gözlerinden okundu.



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kitaplardan sadece çocukların değil okuma yazma kursuna katılan yetişkinlerinde yararlandığını ifade ederek, "Çocuklarımız merkezlerden kitapları alıyor, okuyup tekrar yerine getiriyor. Onlara sorumluluk bilincini aşılanırken aynı zamanda kitaplardan aldıkları bilgiler ile ufukları genişliyor. Kitaplıklar sadece çocuklara değil; okuma yazma kursu düzenlediğimiz yetişkinler de yararlanıyor" dedi.



Başkan Batur, Ulu Önder Mustafa kemal Atatürk'ün kitap okuma konusunda söylediği bir sözü hatırlatarak, "Atatürk, 'Kitapsız yaşamak; kör, sağır, dilsiz yaşamaktır' diyor. İşte biz çocuklarımızın görmelerini, duymalarını ve konuşmalarını istiyoruz. Sadece görmelerini değil; çok iyi görebilmelerini, geniş bir bakış açısına sahip olabilmelerini, ayrıntıları fark edebilmelerini istiyorum. Biz onların sadece duymalarını değil; çok iyi duyabilmelerini, duyduklarını anlayabilmelerini ve anladıklarını unutmamalarını istiyoruz. Biz onların özgürce konuşabilmelerini, kendilerini ifade edebilmelerini, haklarını savunabilmelerini ve korkmadan eleştirebilmelerini istiyoruz. Özlemle beklediğimiz yarınlara ancak böyle çok okuyarak, bu yeteneklerini geliştiren çocuklarımızla ulaşabileceğimizi biliyoruz" şeklinde konuştu.



Batur, konuşmasının ardından her semt merkezinin birincisine bisiklet hediye ederken, ikinci ve üçüncü olan minik kitap kurtlarına da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri çeşitli hediyeler verdi. Minik kitapseverler, tören sonunda Şubadap Müzik Grubunun şarkıları eşliğinde ve animasyon etkinlikleriyle doyasıya bir gün yaşadı. Programa çok sayıda velide katıldı. - İZMİR