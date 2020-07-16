Konak Meydanı'nda 15 Temmuz anması - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu da programa katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Konak Meydanı'nda anma etkinlikleri düzenlendi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir İl Başkanı Ali Sürekli, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, 15 Temmuz gazileri ve Karşıyaka Muharip Gaziler Derneği üyeleri, sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcileri, siyasi parti yöneticileri katıldı. Pandemi nedeniyle yurttaşlara kapalı yapılan programda, sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edildi.

Mehter takımının Konak Meydanı'na girmesiyle başlayan program, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından akşam ezanı ve 15 Temmuz duası okundu. İl Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosu'nun dinletisiyle devam eden törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması meydana kurulan ekrandan canlı verildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in açılış konuşmasının ardından 15 Temmuz darbe kalkışmasının ilk görüntüleri gösterildi. 20.00'de başlayan etkinlikler sabah namazı ile sona erecek.