Konak'ta pazarlara yasak ayarı - Son Dakika

Konak'ta pazarların kurulma günleri, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle yeniden düzenlendi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Kimse endişe etmesin. Vatandaşlarımız hafta içi kurulacak pazarlarımızdan alışverişlerini yapabilecek" dedi.



Konak'ta hangi pazarın hangi gün kurulacağı, 18-19 Nisan günleri için kesinleşen ve daha sonra da devam edilebileceği açıklanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle yeniden belirlendi. Vatandaşların paniğe kapılmamasını isteyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Kimse endişe etmesin. Alınan kararlara uygun olarak biz de gerekli düzenlemeleri uygulamaya koyuyor, önlemlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımız hafta içi kurulacak pazarlarımızdan alışverişlerini yapabilecek. Sizler evlerinizde kalın, kendinizin ve başkalarının sağlığını tehlikeye atmayın. Biz sizlerin hayatlarını kolaylaştıracak her türlü önlemi hızla alacak, bize nerede ihtiyacınız varsa orada olacağız" diye konuştu. Batur, pazaryerlerinde alışveriş yapılırken, sosyal mesafe ve maske gibi hayati öneme sahip kurallara uyulmasını da istedi.



İşte yeni düzenleme



Konak Belediyesinin yaptığı yeni düzenlemeye göre kurulacak pazarlar ve günleri şöyle olacak:



Pazartesi: Hatay, Eşrefpaşa ve Yenişehir



Çarşamba: Ferahlı, Gültepe



Perşembe: Hatay



Cuma: Levent, Alsancak, Toros, Millet, Mersinli, Gürçeşme ve Kahramanlar. - İZMİR