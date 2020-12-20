Konak'ta sosyal yardımlar ve dayanışmayı güçlendiren projeler örnek oldu - Son Dakika

Konak'ta sosyal yardımlar ve dayanışmayı güçlendiren projeler örnek oldu

20.12.2020 11:36
Konak'ta sosyal yardımlar ve dayanışmayı güçlendiren projeler örnek oldu, System.String[]

Konak belediyesi, bir yılda 20 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa yardımlar yapıldığını ifade ederek, kısıtlamalarda kepenk kapatan esnaftan öğrencilere, depremde evlerini kaybeden vatandaşlardan mültecilere kadar pek çok kişi unutulmadı.

Konak belediyesi, bir yılda 20 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa yardımlar yapıldığını ifade ederek, kısıtlamalarda kepenk kapatan esnaftan öğrencilere, depremde evlerini kaybeden vatandaşlardan mültecilere kadar pek çok kişi unutulmadı.

Konak Belediyesi, pandemi ve depremin etkileriyle zor bir yılı geride bırakan İzmir'de, sosyal yardımlar ve dayanışmayı güçlendiren projeleriyle örnek oldu. Mart ayında Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının görülmesinin ardından çalışmalarını yoğunlaştıran Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, pandemi döneminde de ihtiyacı olan vatandaşların sıkıntılarını en kısa zamanda çözmek ve taleplerini karşılamak için çalışma yürüttü. Sosyal Yardım İşleri ekipleri, yıl boyunca belediyeye başvurarak yardım talebinde bulunan yaklaşık 20 bin vatandaşın yanı sıra; kısıtlamalarda kepenk kapatmak zorunda kalan esnafı, uzaktan eğitime geçen öğrencileri, depremden en çok etkilenen Bayraklı'da evlerini kaybeden vatandaşları, 65 yaş üstü vatandaşları ve Basmane'deki mültecileri unutmadı. Her başvuru tek tek değerlendirildi ve sosyal yardım ekipleri vatandaşın ihtiyaç duyduğu noktada talepleri karşıladı.

Öte yandan, bakkal ve eczanelere olan borçların kapatılması, askıda kurban, tablet bağışı gibi kampanyalarla da dayanışma halkası çığ gibi büyüdü. Konak Belediyesinin başlattığı yardım kampanyalarına destek veren hayırseverler örnek bir dayanışma göstererek, zor zamanlarda birbirine yardım eli uzattı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, gerek pandemi döneminde gerekse İzmir depremi sonrasında belediye ekiplerinin hızla organize olarak çalışmaların hayata geçirildiğini ifade etti. Başkan Batur, zor günlerden çıkışın birlik, berberlik ve dayanışma ruhu içinde hareket etmek olduğunu vurgulayarak, "2020 yılı karamsar geçti; ama birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde yaşamaya ve sıkıntıları hep birlikte aşmaya devam edeceğiz. Sadece bizim değil, dünyanın ilk kez karşılaştığı boyutta bir salgın ile mücadele ediyoruz. Üstüne bir de bugüne dek İzmir'de bizim gördüğümüz en şiddetli depremi yaşadık. Bu acı olaylar yaşanırken İzmir'de tüm yerel yönetimler hizmet yarışındaydı. Aynı zamanda Konaklı hemşehrilerimiz de başlattığımız tüm kampanyalarda yardım yarışına girerek gösterdikleri dayanışma ile bize hem gurur hem de daha çok çalışmak için şevk verdi. İzmir bu anlamda farklı bir yer; dayanışma ruhu en üst noktada. Bizi zor günlerden çıkaracak olan da bu dayanışma olacaktır" dedi. - İZMİR

Konak'ta sosyal yardımlar ve dayanışmayı güçlendiren projeler örnek oldu
Konak'ta sosyal yardımlar ve dayanışmayı güçlendiren projeler örnek oldu
Konak'ta sosyal yardımlar ve dayanışmayı güçlendiren projeler örnek oldu
Konak'ta sosyal yardımlar ve dayanışmayı güçlendiren projeler örnek oldu

Konak Belediyesi, Konak, İzmir, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konak'ta sosyal yardımlar ve dayanışmayı güçlendiren projeler örnek oldu - Son Dakika


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