Kongo'da Ebola salgını ilan edildi - Son Dakika
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Kongo'da Ebola salgını ilan edildi

23.04.2022 23:17
Kongo'da Ebola salgını ilan edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ekvator eyaletinde Ebola salgını ilan edildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ekvator eyaletinde Ebola salgını ilan edildi.

Sağlık Bakanı Jean-Jacques Mbungani, yaptığı açıklamada, Ekvator eyaletinin başkenti Mbandaka şehrinde hayatını kaybeden 31 yaşındaki erkek hastada Ebola virüsünün tespit edildiğini doğruladı.

Şimdiye kadar 74 temaslı kişinin karantinaya alındığını belirten Mbungani, Ekvator eyaletinde Ebola salgının ilan edildiğini duyurdu.

Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 döneminde görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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Ekvador, Kongo, Ebola, Jean, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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