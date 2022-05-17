Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında en az 20 sivil öldü - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında en az 20 sivil öldü

17.05.2022 12:02
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında en az 20 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında en az 20 sivil hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında en az 20 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) isyancı grubunun üyeleri Ituri eyaletine bağlı Monge köyüne saldırı düzenledi.

Saldırıda en az 20 sivil yaşamını yitirirken, 25 sivil isyancılar tarafından rehin alındı.

Bölgede faaliyet gösteren isyancılar sık sık adam kaçırıp fidye talebinde bulunuyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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Kaynak: AA

Saldırı, Kongo, Güncel, Son Dakika

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