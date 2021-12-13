Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Omicron varyantı tespit edildi - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiği bildirildi.

Halk Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, yapılan analizler sonucu ülkede Omicron varyantının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Omicron varyantın yayılımını önlemek için havaalanlarında, limanlarda ve sınır karakolunda önlemlerin artırılacağı ifade edildi.

KDC Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 80 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede 62 bin 427 vaka kaydedilirken, bin 117 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü, ilk kez kasımda Afrika ülkeleri Bostwana ve Güney Afrika'daki Kovid-19 hastalarından alınan numunelerde görülen Omicron varyantını, 26 Kasım'da "endişe verici varyant" kategorisine almıştı.