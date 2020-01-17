Konteyner kentte eğitim gören Suriyeli öğrenciler karne sevinci yaşadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konteyner kentte eğitim gören Suriyeli öğrenciler karne sevinci yaşadı - Son Dakika

Konteyner kentte eğitim gören Suriyeli öğrenciler karne sevinci yaşadı

6 saat önce

Kilis'teki konteyner kentte eğitim gören Suriyeli öğrenciler karnelerini aldı.

Konteyner kentte eğitim gören Suriyeli öğrenciler karne sevinci yaşadı, System.String[]

Kilis'teki konteyner kentte eğitim gören Suriyeli öğrenciler karnelerini aldı.

Kilis'teki Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde eğitim gören 3 bin 500 Suriyeli öğrenci karne sevinci yaşadı.

Başarılı öğrencilere idareciler tarafından karneleri ile hediyeler verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Kardeşlik Anaokulundaki karne dağıtım töreninde, kamp içesinde anaokulu, ilkokulu, ortaokul ve lise olmak üzere 7 okulda eğitim-öğretim verildiğini aktardı.

Akkurt, gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri sonucu kamplardaki okullaşma oranının yüzde 90'ları aştığını, bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğü olarak başarılı öğrencileri teşvik ettiklerini söyledi.

Kardeşli Anaokulu Müdürü Ferhat Yılmaz da okula gelen Suriyeli çocukların Türkçe bilmedikleri için ilk başlarda zorlandığını ancak dönem içesinde bu sorunu aştıklarını belirtti.

Öğrenci Velisi Meryem Derviş de verilen imkanlardan dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti devletine teşekkür ediyorum. Çocuklarım anaokulu ve liseye gidiyor. Bu konuda bize çok destek oluyor. Türkiye maddi ve manevi hep yanımızda durdu ve destek verdi. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:19 Kaynak: AA
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