Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ağır yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ağır yaralı

1 saat önce

Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı.

Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ağır yaralı, System.String[]
Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada kask takmayan sürücü ve arkasındaki yolcu ağır yaralandı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında D100 Karayolu Kartal istikameti Medeniyet Üniversitesi'nin önünde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 28 AAR 714 plakalı motosiklet, Kadıköy istikametinden Kartal istikametine doğru ilerlediği sırada İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin önünde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce bariyerlere çarptı sonra da savruldu. Motosiklette bulunan 2 kişi, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan motosikletten yola düştü. Kimlikleri henüz belirlenemeyen sürücü ve yolcu ağır yaralandı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, yolcu ise Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


D-100 Karayolu, Motosiklet, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tramvay yolunda giden polis minibüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada
Gelen hesaba kızıp kafeye molotof attı Aydın'da trafik kazası, hurdaya dönen araçtan sapasağlam çıktılar Bolu'da, TEM'de feci kaza: 2'si çocuk 13 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 08:20:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ağır yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]