Kontrolden çıkan otomobil önce ağaca, sonra aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
KOCAELİ - Kocaeli
'nin Çayırova
ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak önce önce ağaca daha sonra aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Emek Mahallesi Bosna
Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suriye
uyruklu Ayman D. idaresindeki 41 MB 250 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarında buluna bir direğe çarptı. Ağacı n kırılması sonucunda savrulan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabilirken, kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içinde sıkışan sürücü Ayman D., kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Ayman D. Gebze Fatih Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ayman D.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis
ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.