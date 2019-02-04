Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Otomobil Önce Ağaca, Sonra Aydınlatma Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Kontrolden Çıkan Otomobil Önce Ağaca, Sonra Aydınlatma Direğine Çarptı: 1 Yaralı

45 dakika önce

Kontrolden çıkan otomobil önce ağaca, sonra aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralıKOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak önce önce ağaca daha sonra aydınlatma direğine çarptı.

Kontrolden Çıkan Otomobil Önce Ağaca, Sonra Aydınlatma Direğine Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Kontrolden çıkan otomobil önce ağaca, sonra aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak önce önce ağaca daha sonra aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Emek Mahallesi Bosna Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suriye uyruklu Ayman D. idaresindeki 41 MB 250 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarında buluna bir direğe çarptı. Ağacı n kırılması sonucunda savrulan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabilirken, kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içinde sıkışan sürücü Ayman D., kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Ayman D. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ayman D.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:48 Kaynak: İHA

Kocaeli, Çayırova, 3. Sayfa
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