Kontrolden çıkan otomobil önce araca sonra duvara çarptı: 1 ölü 1 yaralı Genç
kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı
KOCAELİ - Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, önce aynı istikametteki araca, sonra köprünün duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Kocaeli'nin Gebze işçesi D100 Karayoluyolu'nda Anibal Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed Burak
G. idaresindeki 34 VR 3033 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak aynı istikamette seyir halinde olan Ayhan B. yönetimindeki 24 AC 6092 plakalı otomobile çarptı.Çarpmanın etkisi ile savrulan Muhammed Burak G. yönetimindeki otomobil, yol üzerinde bulunan köprünün duvarına çarparak durabildi. Kazada Muhammed Burak G. ve aynı otomobilde bulunan Burcu Baştaş araç içerisinde sıkışarak yaralanırken, diğer araçta bulunan vatandaşlar yaralanmadan kurtuldu.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulansta yapılan Muhammed Burak G. ve Burcu Beştaş Gebze Fatih Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Burcu Baştaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muhammed Burak G.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Baştaş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.
Kaza sebebi ile yolda oluşan yoğunluk araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Polis
kazayla ilgili inceleme başlattı.