Konumu değiştirilen gasilhane tepkilere neden oldu - Son Dakika
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Konumu değiştirilen gasilhane tepkilere neden oldu

Konumu değiştirilen gasilhane tepkilere neden oldu
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde belediyenin gasilhane projesi, ilk olarak elektrik trafosu nedeniyle, ardından okul yakınındaki konuma velilerin tepki göstermesi üzerine iki farklı noktada uygulanamadı. Son olarak mahalle arasındaki alanda başlatılan inşaat ise bu kez mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Vatandaşlar, projenin çocukları olumsuz etkileyeceğini ve düğünlerle cenazelerin aynı bölgede sorun oluşturacağını belirterek gasilhanenin başka bir alana taşınmasını istedi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde belediye tarafından mahalle arasına yapılması planlanan gasilhane, vatandaşların tepkisini çekti. Yıldırım Mahallesi'nde başlatılan inşaata karşı çıkan mahalle sakinleri, projenin farklı bir noktaya taşınmasını istedi.

İLK İKİ NOKTADAN VAZGEÇİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Şarkışla Belediyesi ilk olarak mezarlığa yakın bir alanda gasilhane yapılması için ihale düzenledi. Ancak bölgede bulunan elektrik trafosu nedeniyle inşaata başlanamadı. Daha sonra belirlenen okul yakınındaki alana ise velilerin tepki göstermesi üzerine bu plandan da vazgeçildi. Son olarak Yıldırım Mahallesi'nde konutların arasında inşaata başlanması bu kez mahalle sakinlerinin itirazına yol açtı.

Konumu değiştirilen gasilhane tepkilere neden oldu

"CENAZE VARKEN NASIL DAVUL ZURNA ÇALACAĞIZ?"

Mahalle sakini Karahan Şimşek, bölgede düğün ve nişanların sokakta yapıldığını belirterek, "Mahallede evlenecek gençlerimiz var. Düğün olduğu sırada buraya cenaze gelirse biz davul zurna ile mi karşılayacağız? Burası park yeri. Her evin kapısı bu arsaya bakıyor. Buraya gasilhane yapılmamalı." dedi. Şimşek ayrıca, belediyenin daha önce belirlenen alanlardan vazgeçerek ısrarla bu noktada inşaat yapmak istediğini öne sürdü.

Konumu değiştirilen gasilhane tepkilere neden oldu

"YÜZLERCE ÇOCUK HER GÜN BU YOLDAN GEÇİYOR"

Mahalle sakinlerinden Oktay Çat da gasilhanenin okul güzergahında bulunduğunu belirterek, çocukların her gün yas tutan insanlarla karşılaşacağını savundu.

Çat, belediyeye ve kaymakamlığa itirazlarını ilettiklerini belirterek, projenin iptal edilmesini talep etti.

Şarkışla, İnşaat, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Sivas Konumu değiştirilen gasilhane tepkilere neden oldu - Son Dakika

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