Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110 arttı - Son Dakika
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Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110 arttı

23.05.2022 15:54
Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110 arttı

Türkiye'de konut fiyatları, mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110 artış kaydetti. Aynı dönemde reel artış ise yüzde 29,7 olarak açıklandı.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,3 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 110 reel olarak ise yüzde 29,7 oranında arttı.

"KFE, AYNI DÖNEMDE REEL OLARAK YÜZDE 29,7 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERDİ"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada "Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,3 oranında artarak 347,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110,0 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 29,7 oranında artış göstermiştir. İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 9,8, 9,6 ve 10,6 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 122,0, 111,7 ve 105,9 oranlarında artış göstermiştir. " denildi.

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