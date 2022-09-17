Köpek bağlasan durmaz! İstanbul'da pislik içerisindeki evin kiralık ilanındaki fiyatı 3.500 TL olarak sunuldu - Son Dakika
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Köpek bağlasan durmaz! İstanbul'da pislik içerisindeki evin kiralık ilanındaki fiyatı 3.500 TL olarak sunuldu

17.09.2022 13:38

Vurguncuların ve ev sahiplerinin kiralık ev fiyatlarını fahiş derecede artması vatandaşın belini büküyor. Son olarak İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki bir daire için yayınlanan ilan ise pes dedirttirdi. İlanda 3.500 TL kira istenen evin bakımsız ve pis hali sosyal medyada tepki topladı.

Son aylarda kurun yükselişi, enflasyonun artması, art arda gelen zamlar derken konut fiyatları ve ev kiralarında da ciddi bir artış görüldü. Milyonlarca insan ev alamamaktan ya da uygun fiyata daire kiralayamamaktan şikayet ederken, bir internet sitesinde yer alan ilan görenleri hayrete düşürdü.

FOTOĞRAFLAR ŞOKE ETTİ

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde olduğu öğrenilen bir daire, 3.500 TL'den ilana konuldu. Dairenin fotoğrafları ise ilanı görenleri şoke etti. Art arda sıralanan görsellerde evin inşaattan farksız olduğu, kapı ve pencerelerinin kırık olduğu görüldü. Ayrıca tuvalet dahil evin her noktasının pis olması da ilanı görenlerin dikkatinden kaçmadı.

İşte ilandaki kareler:

İstanbul'un göbeğinde 3.500 TL'ye ilana konulan evin halini görenlerin ağzını açık kaldı
İstanbul'un göbeğinde 3.500 TL'ye ilana konulan evin halini görenlerin ağzını açık kaldı
İstanbul'un göbeğinde 3.500 TL'ye ilana konulan evin halini görenlerin ağzını açık kaldı
İstanbul'un göbeğinde 3.500 TL'ye ilana konulan evin halini görenlerin ağzını açık kaldı
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Eyüpsultan, İstanbul, kiracı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpek bağlasan durmaz! İstanbul'da pislik içerisindeki evin kiralık ilanındaki fiyatı 3.500 TL olarak sunuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpek bağlasan durmaz! İstanbul'da pislik içerisindeki evin kiralık ilanındaki fiyatı 3.500 TL olarak sunuldu - Son Dakika
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