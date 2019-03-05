Son Dakika Haberleri: Konya Babasını Vurduktan Sonra Polise Gidip Teslim Oldu

Konya Babasını Vurduktan Sonra Polise Gidip Teslim Oldu

1 saat önce

Babasını vurduktan sonra polise gidip teslim olduKonya'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Mustafa Ş.(29), babası Kadir Ş.'yi (65) sırt ve bacağından tabancayla vurduktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Konya Babasını Vurduktan Sonra Polise Gidip Teslim Oldu, System.String[]
Babasını vurduktan sonra polise gidip teslim oldu

Konya'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Mustafa Ş.(29), babası Kadir Ş.'yi (65) sırt ve bacağından tabancayla vurduktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Şahin, ilk ifadesinde tabancayla ateş ettiğini, birini vurup, vurmadığını bilmediğini söylediği öğrenildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi Bağgül Sokak üzerinde bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Mustafa Ş., belirlenemeyen nedenle babası Kadir Ş.'nin üzerine ruhsatsız tabancayla ateş açtıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Sırt ve bacak kısmından yaralanan Kadir Ş., yakınları tarafından çağırılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası suç aleti tabanca ile birlikte Fatih Polis Merkezi'ne giderek teslim olan Mustafa Ş. ise görevlilere, psikolojisinin bozuk olduğunu, evde ateş ettiğini; ancak birini vurup vurmadığını bilmediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:48 Kaynak: DHA

Polis, Konya, Güncel
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