KONYA-Başkan Altay'dan TTB'ye tepki Konya ve umreci oldukları için açıkladıklarını düşünüyorum - Son Dakika
Son Dakika Güncel KONYA-Başkan Altay'dan TTB'ye tepki Konya ve umreci oldukları için açıkladıklarını düşünüyorum - Son Dakika

KONYA-Başkan Altay'dan TTB'ye tepki Konya ve umreci oldukları için açıkladıklarını düşünüyorum

6 saat önce

Başkan Altay'dan TTB'ye tepki Konya ve umreci oldukları için açıkladıklarını düşünüyorumKONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr.

Başkan Altay'dan TTB'ye tepki Konya ve umreci oldukları için açıkladıklarını düşünüyorum

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal'ın 'Konya'da bir vakanın koronavirüsü 257 kişiye bulaştırdığı ve babası, amcası ve ablası dahil 5 yakınının ölümüne neden olduğu' yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Altay, "Türk Tabipleri Birliği bugüne kadar memleketin hayrına hiçbir şey açıklamadı. Bunu da kasten Konya ve umreci olduğu için açıkladıklarını düşünüyorum. Bununla ilgili bizim elimizde veri yok, varsa Sağlık Bakanlığı'nda vardır. Çok gerçeği yansıtmadığını ifade ediyorum" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bugün telekonferans sistemiyle basın toplantısı düzenledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Konya'da yapılan çalışmaları anlatan Altay, Büyükşehir Belediyesi kiracısı olan iş yerlerinden 2 ay kira ücreti alınmayacağını, iş yeri kapanan ve çalıştığı iş yeri kapandığı için işsiz kalanların evlerinden de 2 ay boyunca su ücreti alınmayacağını söyledi. Altay, 1 Nisan'dan itibaren Esnaf Odaları Birliği'ne kayıtlı tüm esnaftan 2 ay boyunca iş yerilerinin suyu ücretsiz kullanacağını kaydetti.

TOPLU TAŞIMADA YOLCU SAYISI AZALDI

Koronavirüs kapsamında Konya'daki toplu taşımada yolcu sayısının da azaldığını ifade eden Altay, "Normal şartlarda 400 bine yaklaşan şehir içi taşımacılığımız; cuma günü 45 bin 967'ye, cumartesi günü 30 bin 170, pazar günü de 16 bin 967 olarak gerçekleşti" dedi.

ÖZEL ARAÇLARDA 3 KİŞİYE İZİN VERİLECEK

Altay, özel araçlarda kapasite sınırlaması getirileceğini belirterek, "İl Pandemi Kurulu, özel araçlarda en fazla 3 kişiye izin verecek" dedi.

'YARDIM KAMPANYASINDAKİ PARALAR İADE EDİLDİ'

Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 'Konya için iyilik vakti' sloganıyla başlattıkları yardım kampanyasını da aynı gün iptal edip, toplanan 260 bin liranın geri iade edildiğini ve başka kampanyaya aktarılmadığını söyledi. Altay, "'Konya için iyilik vakti' sloganıyla yardım kampanyası başlatmıştık. Başlattığımız gün itibariyle Valilik kanalıyla İçişleri Bakanlığından izin alınması gerektiği ve izinsiz kampanyalara izin verilmeyeceği ifade edildi. Akşam da Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını başlattığı ve bizde aynı gün itibariyle kampanyamızı sonlandırdık. Bize yatırılan tüm bedelleri hak sahiplerine iade ettik. Başka kampanyaya aktarılmadı. 6-7 saat sürmüştü ve 260 bin lira birikmişti. Biz bu parayı hak sahiplerine iade ettik" diye konuştu.

Konya'da yardım için 41 bin 767 kişinin başvurduğunu hatırlatan Altay, "Bunların hepsine sosyal yardım yapacak gücümüz var. Başvuran herkese yardım yapıyoruz. Çünkü dün ihtiyacı olmayan bugün ihtiyaç sahibi oldu" dedi.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ'NE TEPKİ

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal'ın 'Konya'da bir vakanın koronavirüsü 257 kişiye bulaştırdığını ve babası, amcası ve ablası dahil 5 yakınının ölümüne neden olduğu' açıklaması yaptığı hatırlatılması üzerine Altay, açıklamanın kasıtlı yaptığını belirterek tepki gösterdi. Altay, şunları söyledi

"Türk Tabipleri Birliği bugüne kadar memleketin hayrına hiçbir şey açıklamadı. Bunu da kasten Konya ve umreci olduğu için açıkladıklarını düşünüyorum. Bununla ilgili bizim elimizde veri yok, varsa Sağlık Bakanlığı'nda vardır. Çok gerçeği yansıtmadığını ifade ediyorum. Bu adamın umreden gelip bulaştırdığı suçsa veya kusursa, Paris'ten, Fransa'dan gelenler için niye böyle bir çalışma yürütmeyip, sadece umrecilere takılıyorlar. Sadece zihniyetle ilgili olduğunu düşünüyorum. Türk Tabipleri Birliği bugüne kadar tekrar üstüne vurgulayarak söylüyorum memleket hayrına hangi iyi bir şeyi söyledi ki, bu konuda iyi bir şey söyleyecek. Konya olduğunda ağızları sulanıyor, gayet rahat açıklama yapıyorlar. Ama biz Konyalılar olarak onların nerede durduğunu biliyoruz. Biz vatanımızı, milletimizi seviyoruz. Her zaman memleketimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Onlar ne derse desin, bizi çok etkilemiyor, umursamıyoruz."

'CENAZELER YIKANIP, KEFENLENİP, TEK KULLANIMLIK TABUTLA DEFNEDİLİYOR'

Atlay, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin nasıl defnedildiği sorusuna da, İslami usullere göre yıkanıp, kefenlenip, tek kullanımlık tabutla defnedildiğini söyledi. Altay, "Diyanet İşleri Başkanlığımız bir fetva yayınladı; bu insanların yıkanmadan, kefenlenmeden defnedilmesiyle ilgili. Ama herkes, İslami usullere göre yıkanmasını, kefenlenmesi ve öyle defnedilmesini istiyor. Bununla ilgili yeni tedbir aldık. Vefat eden bütün vatandaşlarımız yıkanıyor, kefenleniyor, Sağlık Bakanlığı'nın uygun gördüğü tedbirler çerçevesinde tek kullanımlık tabutla defnediliyor. Bununla ilgili sorun yok. Gassallarımızın da sağlığını düşünerek sistem kuruldu. Definlerle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın genelgesinde ayrı bir yere defnedilmesi zorunluluğu bulunmuyor. O yüzden tedbirleri aldık, ailenin istediği yere defnediyoruz" diye konuştu.

KONYA-Başkan Altay'dan TTB'ye tepki Konya ve umreci oldukları için açıkladıklarını düşünüyorum

Türk Tabipleri Birliği, Uğur İbrahim Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:26 Kaynak: DHA

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