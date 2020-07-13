Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan İSO 500'e giren firmalara tebrik - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Sanayi Odası'nın, " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer alan Konyalı firmaları tebrik etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Altay, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında Konya'dan listeye 7 firmanın girmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Konyalı firmaların üreterek, ihracat yaparak ve istihdam sağlayarak ülkenin kalkınmasında önemli pay sahibi olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Konyalı sanayicileri ve çalışanlarını tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Her geçen yıl Konya'dan daha fazla firmanın bu listede yer alacağına yürekten inanıyorum."

Açıklamada, şu bilgiler de paylaşıldı:

"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yen alan Konyalı firmalar; Konya Şeker, Eti Alüminyum, Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi, Aydınlar Otomotiv Endüstri Sanayi, Ova Un Fabrikası, Safa Tarım ve Enka Süt."