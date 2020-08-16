Konya Büyükşehir Belediyesi yaz okulu, uzaktan eğitimle Amerika'ya da Fransa'ya da ulaşıyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu sezon uzaktan eğitimle 10 bin öğrenciye ulaşıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın nedeniyle bu yaz ilk defa uzaktan eğitimle çevrimiçi olarak 7-16 yaş arası öğrenciler, Genç KOMEK Yaz Okulu'nda birbirinden eğitici ve eğlenceli içeriklerle dolu dolu bir yaz tatili geçirmenin keyfini yaşıyor.

Yaz okuluna katılanlar, hafta içi her gün sabah, öğle ve ikindi gruplarından birini seçerek istedikleri saat diliminde, seviyelerine göre 3 Kur'an-ı Kerim, 1 değerler eğitimi ve 2 sanat eğitimi olmak üzere toplam 6 etkinlikte eğitim alıyor.

Genç KOMEK Yaz Okulu'nda öğrenciler, "İngilizce, Arapça, kodlama, el sanatları, el işi faaliyetleri, işaret dili, resim ve pratik mutfak bilgileri" derslerinden ikisini seçebilirken, 13-14 yaş arası erkek öğrenciler müzik ihtisas sınıfında ritim derslerine, 11-14 yaş grubu işitme engelli öğrenciler de işitme engelli sınıflarında derslere giriyor.

Amerika ve Fransa'dan öğrenciler de yaz okulunda

Yaz okulu, bu yıl sınırları aşarak on binlerce kilometre uzaktan da öğrencilere eğitim imkanı veriyor. 11 yaşındaki Ayşe Kocaoğlu Amerika'dan, 9 yaşındaki İrem İce ise Fransa'dan derslere katılıyor.

Amerika'nın Boston eyaletinde yaşayan Ayşe Kocaoğlu, Konya'daki dayısı aracılığıyla yaz okuluna kayıt yaptırdığını belirterek, eğitimleri çok faydalı bulduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim, İngilizce ve el sanatları derslerine katıldığını belirten Kocaoğlu, "Malzemelerimi posta yoluyla aldım. Bu program sayesinde çok şey öğrendim ve kendimi geliştiriyorum. Derslerimiz çok keyifli geçiyor. Amerika'da bu tür etkinlikler bulunmuyor. Ders veren öğretmenlerimize ve programın hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın başkenti Paris'ten derslere katılarak Kur'an-ı Kerim ve işaret dili eğitimleri alan İrem İce ise Konya'daki bir akrabasının tavsiyesi üzerine Genç KOMEK'le tanıştığını belirtti.

Pandemiden dolayı vaktinin büyük çoğunluğunu evde geçirdiğini anlatan İce, bu süreçte uzaktan eğitimle derslere katılarak hem evde sıkılmadığını hem de kendisini geliştirdiğini dile getirdi.

Öte yandan, İstanbul, Ankara, Mersin ve Karaman gibi şehirlerden de öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin yaz okulunda derslere katılıyor.