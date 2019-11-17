Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Avrupa Hareketlilik Haftası'na en aktif katılım sağlayan büyükşehir belediyelerinden biri olarak Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası Ulusal Ödülü'nü almaya hak kazandı.



TBB, Avrupa Hareketlilik Haftası'na en aktif katılan belediyeleri belirleyerek, 64 belediye arasından 15'ini ödüllendirdi. Avrupa Birliği Komisyonunun kentlerde hareketliliği artırmak, güvenli yürüyüş ve bisiklet yollarıyla erişilebilir şehirler oluşturmak ve belediyelerin kalıcı tedbirler almasını teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlendiği Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, bu yıl ilk defa en aktif katılım sağlayan belediyelere Avrupa Hareketlilik Haftası Ulusal Ödülü verilmesi kararlaştırıldı.



Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe başkanlığında, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak, AB Başkanlığı Katılım Politikası Daire Başkanı Elif Kurşunlu ve AB Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri Miray Akdağ'dan oluşan Ulusal Ödül Jürisi belediyelerin hafta kapsamındaki etkinliklerini değerlendirdi.



Konya Büyükşehir'e ödül



Yapılan değerlendirmeler sonucu, Avrupa Hareketlilik Haftası'nı şehir genelinde çok sayıda etkinlikle gerçekleştiren ve değerlendirme şartlarının hepsini yerine getiren Konya Büyükşehir Belediyesi ödül almaya hak kazandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca; doğayı korumak, gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak ve hareketsiz yaşama farkındalık oluşturmak amacıyla Konya'da düzenlenen organizasyonlara katılan herkese teşekkür etti.



Jürinin değerlendirmesinde; "Avrupa Hareketlilik Haftası Faaliyetleri", "Kalıcı Önlemler" ve "22 Eylül Arabasız Gün" şartlarını yerine getiren 39 belediyeden 15'i ödül almaya hak kazandı. Ayrıca "Hafta Faaliyetleri" kategorisinde afişler, sosyal medya paylaşımları, bilgilendirmeler, müzik dinletileri, film gösterimleri, trafik eğitimleri, geniş katılımlı yürüyüşler gibi etkinlikler ele alındı.



Bisiklet yollarının geliştirilmesi, bisiklet park alanları yapımı, yeşil alanların geliştirilmesi, engelli rampaları, toplu ulaşım ağlarının genişletilmesi gibi çalışmalar da "Kalıcı Önlemler" kategorisinde ve "22 Eylül Arabasız Gün" etkinliğinde ise toplu ulaşım araçlarının ve bisiklet paylaşım sisteminin tüm gün ücretsiz hale getirilmesi, cadde ve bulvarların kısmi zamanlı olarak sadece yaya kullanımına açılması gibi faaliyetler değerlendirildi. - KONYA