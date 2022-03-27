Konya'da 10 öğrenciyi MSÜ sınavına polis yetiştirdi - Son Dakika
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Konya'da 10 öğrenciyi MSÜ sınavına polis yetiştirdi

27.03.2022 15:09
Konya'da 10 öğrenciyi MSÜ sınavına polis yetiştirdi

KONYA'da Milli Savunma Üniversitesi sınavına çeşitli nedenlerde geç kalmak üzere olan 10 öğrenciyi trafik polisleri sınava yetiştirdi.

KONYA'da Milli Savunma Üniversitesi sınavına çeşitli nedenlerde geç kalmak üzere olan 10 öğrenciyi trafik polisleri sınava yetiştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bugün yurt genelinde olduğu gibi Konya'da da yapılan askeri öğrenci adaylarının gireceği Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına ulaşımda aksama yaşanmaması için kentin farklı noktalarında önlem aldı. Polis, aynı zamanda, adaylardan sınava gireceği okulun adresini bulamayan, yolda aracı arızalananlar gibi çeşitli nedenlerle geç kalmak üzere olan 10 kişiyi sınava girecekleri okullara götürüp, zamanında yetiştirdi.


Konya'da 10 öğrenciyi MSÜ sınavına polis yetiştirdi
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Konya'da 10 öğrenciyi MSÜ sınavına polis yetiştirdi - Son Dakika
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