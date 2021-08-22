Konya'da 22. Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 22. Rahvan At Yarışları düzenlendi.

Beyşehir Belediyesi Rahvan Atlı Spor Kulübü tarafından Soğla Mevkisinde düzenlenen 22. Geleneksel Rahvan At Yarışlarına, Türkiye'nin farklı illerinden gelen çok sayıda rahvan at ve binicisi katıldı.

Yarışlar baş, başaltı, büyük ve küçük orta, deste, 4'lü ve 3'lü tay, ithal A ve ithal B ile İngiliz dört nal kategorilerinde gerçekleştirildi.

Baş kategorisinde yapılan yarışlarda birinciliği Yunus Arslan, ikinciliği Hüseyin Coşkun ve üçüncülüğü ise Naim Çeker elde etti.

Yarışlar esnasında binicisinin elinden kaçarak pist içerisine de giren bir İngiliz atı ise alanda heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu. İngiliz, atı uzun süren kovalamacanın ardından yakalanarak binicisine teslim edildi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Rahvan Binicilik Asbaşkanı Mustafa Küçükmeral, burada yaptığı konuşmada, yarışlara yoğun bir katılım olduğunu belirterek, katılan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Adil Bayındır da ilçede yapılan rahvan at yarışları geleneğinin bundan sonra da devam edeceğini belirterek, "Atalarımızdan aldığımız emaneti doğru taşımak zorundayız. Bu anlamda bu günden itibaren bu bizim için bir milat olsun diyorum. Beyşehir'de bir at otelini yaratmaktır muradımız. Emeği geçenlere, kulüp başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Yarışların ardından kategorilerinde dereceye giren isimlere kupa, madalya ve ödülleri, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Rahvan Binicilik Asbaşkanı Küçükmeral, AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin, MHP İlçe Başkanı Nazım Parla ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.