Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim - Son Dakika

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldürdükten 6 gün sonra dün akşam yapılan operasyonla Bozkır ilçesindeki mezarlıkta yakalanan katil zanlısı Mehmet Altun'un cinayeti işleme nedeniyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

ARALARINDAKİ HUSUMETLE İLGİLİ KONUŞMAK İÇİN GİTMİŞ

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre; daha önce iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle aralarında ablası ve eniştesinin de bulunduğu 6 kişi tutuklanmış, soruşturma aşamasında 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Altun'un da bu durumdan olumsuz etkilenen ailesi ile ilgili konuşmak için oraya gittiği belirtildi.

TABANCAYI ÇIKARTIP KARŞILARINA OTURMALARINI İSTEMİŞ

Katil zanlısının olay günü ailenin evine gittiği, kendisinin Meram belediyesinde memur olduğunu ve bütün ailenin bir araya gelmesi gerektiğini söylediği, maskeyi çıkarması üzerine ailenin kendisini tanıyıp üzerine yürüdüğü, kendisinin de çantasındaki tabancayı çıkartıp, aileye doğrultarak karşılarına oturmalarını istediği öğrenildi.

Mehmet Altun, 7 kişiyi öldürdükten 6 gün sonra yakalandı

ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞMIŞ

Kendisi de aile üyelerinin karşısına oturan Altun'un, üzerinde "Önceki dosyalarda tutuklu bulunan kişiler hakkında şikayetimden vazgeçtim" yazan, kendisinin hazırlamış olduğu uzlaştırma evraklarının imzalamalarını istediği ve bu yönde aileyi ikna etmeye çalıştığı; ancak ailenin tepki gösterip üzerine yürümesi üzerine tabancası ile onları öldürdüğü belirtildi.

"EVİ ATEŞE VERMEMİN SEBEBİ ARKAMDA DELİL BIRAKMAMAKTI"

Emniyetteki ilk ifadesinde öldürme kastı olmadığını söylediği öğrenilen Altun'un, "Ben oraya sadece şikayetlerinden vazgeçsinler diye ikna etmek için gittim. Tabancamı da yanıma tedbir amaçlı almıştım. Evi ateşe vermek istememin sebebi de kamera kayıt cihazını yakıp, arkamda delil bırakmamaktı" dediği belirtildi. Bankalara çok miktarda kredi borcu olduğu öğrenilen Altun'un, cinayetleri tek başına işlediğini ve ailesinin bu olayda bir bağlantısının olmadığını söylediği belirtildi.