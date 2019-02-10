Son Dakika Haberleri: Konya'da 7 Köpek Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu

Konya'da 7 Köpek Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu

1 saat önce

Konya'nın Bozkır ilçesinde 7 köpek, ayakları bağlı halde ölü bulundu.

Konya'da 7 Köpek Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu, System.String[]
Konya'nın Bozkır ilçesinde 7 köpek, ayakları bağlı halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gölcük Yaylası'na yürüyüş yapmak için giden dört arkadaş, yol kenarındaki karların üzerinde gördükleri kan izlerini takip edince ayaklarından bağlanmış 7 köpeğin ölüsünü buldu.

Yürüyüş yapanlardan Cemil Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bozkır- Antalya kara yolunda dört arkadaş yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Bölgeden geçerken tesadüfen kan izleri gördüklerini ifade eden Türkan, "Yaklaştığımızda ayakları bağlanmış 7 köpek ölüsü gördük. Dehşete kapıldık. Büyük ihtimalle dün atılmış." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:49 Kaynak: AA

Bozkır, Konya, Güncel
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