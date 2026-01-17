Konya'da Aile İçi Cinayet: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Konya'da Aile İçi Cinayet: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya\'da Aile İçi Cinayet: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
17.01.2026 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da cezaevinden çıkan Nadir Türkmen, annesi ve kız kardeşini vurup, intihar etti.

Salih BÜYÜKSAMANCI-Ramazan KOÇ/KONYA, -KONYA'da cezaevinden çıkan oğlu Nadir Türkmen (23) tarafından tabanca ile vurulan İsmehan Türkmen (45), hayatını kaybetti. Kız kardeşi Nida Türkmen'i de (19) öldürüp, intihar eden Nadir Türkmen ile anneleri, Ilgın ilçesinde toprağa verilecek.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Caferçelebi Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Kısa süre önce cezaevinden tahliye olan Nadir Türkmen, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kız kardeşi Nida Türkmen ile annesi İsmehan Türkmen'e tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nadir Türkmen ile kız kardeşi Nida Türkmen'in öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan İsmehan Türkmen ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne İsmehan Türkmen de sabaha karşı hayatını kaybetti. Konya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, Konya'nın Ilgın ilçesi Ağalar Mahallesi'nde defnedilmek üzere götürüldü. Cenazeler, bugün toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Cinayet, Güncel, Konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Aile İçi Cinayet: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı Çatlayınca hayatı değişti Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
Bir anda camiye daldı Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
4 çocuğunu reddeden Ankaralı Turgut’un miras davası sonuçlandı 4 çocuğunu reddeden Ankaralı Turgut'un miras davası sonuçlandı
Alışveriş merkezinde tekme tokat kavga ettiler Alışveriş merkezinde tekme tokat kavga ettiler

16:30
Jorge Jesus, Arabistan’ı karıştırdı Dev ceza geliyor
Jorge Jesus, Arabistan'ı karıştırdı! Dev ceza geliyor
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
16:09
Sosyal medyada gündem olan ’’Yardım çığlığı’’ asılsız çıktı
Sosyal medyada gündem olan ''Yardım çığlığı'' asılsız çıktı
15:49
Kamçatka’da buzul çağını aratmayan görüntüler Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 17:09:56. #7.11#
SON DAKİKA: Konya'da Aile İçi Cinayet: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.