Konya'da sitede çıkan yangında eski bakan Lütfi Elvan'ın annesi dumandan etkilendi

ABD\'nin de yakın takibinde olan Hamas komutanı öldü

Konya'da bir sitenin 8. katında çıkan yangında dumandan etkilenen eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın annesi Samiye Elvan ve 3 kişi hastanede tedaviye alındı.

8. KATTA ÇIKAN YANGIN HIZLA YAYILDI

Yangın, saat 19.00 sıralarında merkez Meral ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Zeynettin Sokak'taki Altındamla Konutları'nda çıktı. Sitedeki 11 katlı apartmanın 8. katında çıkan yangında alevler kısa sürede üst katlara sıçradı. Dumanları fark edenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevre güvenliği alarak binayı tahliye etti.

BAKAN ELVAN'IN ANNESİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Apartmanın 9'uncu katında oturan eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın annesi Samiye Elvan ile başka dairelerde oturan 3 kişi dumandan etkilendi. Ambulansa alınan Samiye Elvan ile komşuları Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Samiye Elvan ile 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan

YANGIN 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri 1 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.