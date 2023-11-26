 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da sitede çıkan yangında eski bakan Lütfi Elvan'ın annesi dumandan etkilendi - Son Dakika

Konya'da sitede çıkan yangında eski bakan Lütfi Elvan'ın annesi dumandan etkilendi

Konya'da bir sitedeki apartmanın 8. katında yangın çıktı. Kısa sürede üst katlara sıçrayan yangında eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın annesi Samiye Elvan ve 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Elvan ve 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

26.11.2023 - 21:17,  Güncelleme: 21:20
Abone Ol

Konya'da bir sitenin 8. katında çıkan yangında dumandan etkilenen eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın annesi Samiye Elvan ve 3 kişi hastanede tedaviye alındı.

8. KATTA ÇIKAN YANGIN HIZLA YAYILDI

Yangın, saat 19.00 sıralarında merkez Meral ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Zeynettin Sokak'taki Altındamla Konutları'nda çıktı. Sitedeki 11 katlı apartmanın 8. katında çıkan yangında alevler kısa sürede üst katlara sıçradı. Dumanları fark edenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevre güvenliği alarak binayı tahliye etti.

BAKAN ELVAN'IN ANNESİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Apartmanın 9'uncu katında oturan eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın annesi Samiye Elvan ile başka dairelerde oturan 3 kişi dumandan etkilendi. Ambulansa alınan Samiye Elvan ile komşuları Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Samiye Elvan ile 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan

YANGIN 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri 1 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Maliye, Konya, Güvenlik, Kaza, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Konya'da sitede çıkan yangında eski bakan Lütfi Elvan'ın annesi dumandan etkilendi - Son Dakika


Son Dakika
22:10 Fenerbahçe'ye gol atan Fatih Karagümrük'ün yıldızından maç sonu bomba yorum: 3 puanı biz hak ettik
22:00 Fatih Karagümrük cephesinden VAR hakemine zehir zemberek tepki
21:17 Konya'da sitede çıkan yangında eski bakan Lütfi Elvan'ın annesi dumandan etkilendi
20:54 Tadic'in gecesi! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü geriden gelerek devirdi
20:40 Geri döndüler! Dusan Tadıc'den 10 dakikada 2 gol
19:28 AK Parti İstanbul için temayül yoklaması yaptı: İBB için 6 aday adayı müracaat etti
19:05 Asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
18:43 İsrail ve Hamas arasında 3. rehine takası gerçekleşti: 39 Filistinliye karşılık 14 İsrailli serbest bırakıldı
18:40 İsmail Kartal, Fred ve Djiku'yu neden kadroya almadığını söyledi
18:15 Fırtına nedeniyle Sinop ve Konya'da 2 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2023 22:23:09. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da sitede çıkan yangında eski bakan Lütfi Elvan'ın annesi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement