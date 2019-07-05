Son Dakika Haberleri: Konya'da "Aşere Takrib ve Tayyibe İcazet Merasimi"
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Konya'da "Aşere Takrib ve Tayyibe İcazet Merasimi"

2 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kıraat ilminin önemine işaret ederek "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu ilmi yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.

Konya'da
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kıraat ilminin önemine işaret ederek "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu ilmi yaygınlaştırmaya çalışıyoruz." dedi.
Kent merkezindeki Kapu Camisi'nde düzenlenen "Aşere Takrib ve Tayyibe İcazet Merasimi"ne katılan Erbaş, icazetini alan hocaların bundan sonra talebe yetiştireceğini söyledi.
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak İstanbul Haseki Eğitim Merkezi'nde 1976 yılında başlatılan kıraat ilminin, bugün binlerce mensubuyla Türkiye'nin her yerinde devam ettiğini aktaran Erbaş, "Bugün Konya'da en hayırlı merasimlerden birisine iştirak etmiş bulunuyoruz. Bu ilim tarih boyunca Müslümanlar arasında hiç kesintiye uğramadan bugüne kadar gelen önemli bir ilim dalıdır. İnşallah bu ilim kıyamete kadar devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu ilmi yaygınlaştırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin ise bugün Aşere-i Takrib Tayyibe İcazet programının bitiş merasimini icra ettiklerini söyledi.
Son yıllarda az da olsa ihmal edilmiş olan kıraat ilminin yeniden ihya edilmeye başlandığını ifade eden Şahin, "Geçmişte acı günler yaşadık. Fakat bugün Kur'an'ı öğrenme, anlama ve yaşama noktasında ferah günler yaşıyoruz." dedi.
Şahin, cami ve kurslarda çocukların cıvıl cıvıl Kur'an-ı Kerim öğrenmeye çalıştığını belirtti.
Bunun yanında Aşere-i Takrib Tayyibe ilminin de farklı merkezlerde tedrisine devam edildiğini dile getiren Şahin, "Şu anda Türkiye'deki tescilli hafız sayımız 150 bine ulaştı. Yine Aşere-i Takrib Tayyibe dediğimiz ilmin tedrisine, İstanbul, Ankara, Rize ve müftülükler bünyesinde açılan kurslarda devam ediliyor." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından icazet almaya hak kazanan 11 öğrenciye belgeleri verildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:01 Kaynak: AA
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