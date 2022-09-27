Azerbaycanlı öğrenciler Konya'da 2. Karabağ Savaşı şehitlerini andı - Son Dakika
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Azerbaycanlı öğrenciler Konya'da 2. Karabağ Savaşı şehitlerini andı

27.09.2022 15:25
Azerbaycanlı öğrenciler Konya'da 2. Karabağ Savaşı şehitlerini andı

Konya'da, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın 2. yılında şehitler anıldı.

Konya'da, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın 2. yılında şehitler anıldı.

Azerbaycan'ın işgal altındaki Karabağ topraklarını 2 evvel Ermeni işgalinden kurtardığı savaşın yıl dönümü nedeniyle Konya'daki Azerbaycanlı öğrenciler Askeri Şehitliği ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Konya'da eğitim gören Azerbaycanlı öğrenciler, ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Konya Şehitliği'ne geldi. Şehitlik anıtına çelenk sunulmasının ardından sonra, Türkiye ve Azerbaycan milli marşları okundu.

Konya Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği Başkanı Sahab Kerimli, 2 yıl önce 27 Eylül'de Ermenilerin saldırısı üzerine Azerbaycan halkının karşı saldırıya geçerek topraklarını Ermeni işgalinden 44 günde kurtardığı, 2. Karabağ Savaşı'nda 3 bin Azeri askerin şehit düştüğünü anımsattı.

Savaşın başladığı 27 Eylül'ün Azerbaycan'da "Şehitleri Anma Günü" oduğunu ifade eden Kerimli, "Biz de Konya'da ikamet eden Azerbaycan Türkleri olarak bu özel günümüzü, bize bu toprakları vatan yapan Türk şehitlerimizin huzurunda anmak istedik. 44 günlük vatan savaşımızda Azerbaycan halkı olarak Türkiye'mizin desteğini de unutmadık. Türkiye'nin savaşın başından itibaren hem devlet hem de halk olarak bize olan desteğine, tüm Azerbaycan şahit oldu." diye konuştu.

Tören sonunda öğrenciler şehitlik önünde topluca fotoğraf çektirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycanlı öğrenciler Konya'da 2. Karabağ Savaşı şehitlerini andı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycanlı öğrenciler Konya'da 2. Karabağ Savaşı şehitlerini andı - Son Dakika
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