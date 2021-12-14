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Konya'da bisiklet yolu ağı genişletiliyor - Son Dakika

Konya'da bisiklet yolu ağı genişletiliyor

14.12.2021 14:33
Konya'da bisiklet yolu ağı genişletiliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, "Bisiklet Şehri" olarak anılan ve 550 kilometre bisiklet yolu ağına sahip olan Konya'da yeni bisiklet yolları yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onaylı Türkiye'nin ilk Bisiklet Master Planı kapsamında bisiklet yolu yapım çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Bakanlık ve İLBANK desteğiyle şehir merkezinde yaklaşık 35 kilometre daha yeni bisiklet yolu yapmak için kolları sıvadıklarını kaydeden Başkan Altay, "Bisiklet kullanıcılarının güvenli ve konforlu şekilde seyahat etmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda birçok caddemizde bisiklet yolu yapım çalışmalarına başladık. Şehir merkezinde bisiklet yolu bağlantılarının eksiksiz sağlanması için çalışıyoruz. Şehrin trafik yükünü azaltmak için açtığımız alternatif caddelere de bisiklet yolu yapmaya devam ediyoruz. Yeni hizmete sunduğumuz Abdülhamid Han Caddesi, İsmail Ketenci Caddesi, Celaleddin Karatay Caddesi ve Gazze Caddesi'ne de bisiklet yolu yaparak Konyalı bisiklet sürücülerinin hizmetine sunuyoruz." dedi.

Başkan Altay, Konya'nın bisiklet yollarını artırmaya ve bisiklet konusunda farkındalık oluşturacak çalışmalar yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi; Elmalı Caddesi, Çakırlı Caddesi, Burhan Dede Caddesi, Sivaslı Ali Kemal Caddesi, Ali Ulvi Kurucu Caddesi, Aziz Mahmut Hüdai Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Garaj Caddesi, Furkan Dede Caddesi, Alaaddin Kap Caddesi, Taşcami Uzunharmanlar Caddesi'nin bir kısmı ve Karaman Caddesi'nin bir kısmında yeni bisiklet yolu yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Konya'da bisiklet yolu ağı genişletiliyor

Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Bisiklet, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Konya'da bisiklet yolu ağı genişletiliyor - Son Dakika


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