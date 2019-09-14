Son Dakika Haberleri: Konya'da çekiciyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Konya'da çekiciyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

35 dakika önce

Konya'nın Selçuklu ilçesinde çekiciyle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Konya'da çekiciyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Konya'nın Selçuklu ilçesinde çekiciyle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilal Serrac (28) idaresindeki 42 ASB 08 plakalı kamyonet ile Salih Sarılar (33) yönetimindeki 42 CPE 76 plakalı çekici Çevreli Sokak'ta çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü ile Orhan Ceylan (15) ve Nour Aldeen Şalhaw (19) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Şalhaw, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Serrac'ın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Selçuklu, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:26 Kaynak: AA
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