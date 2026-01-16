Konya'da Drift Yapan Sürücülere Cezalar - Son Dakika
Konya'da Drift Yapan Sürücülere Cezalar

Konya'da Drift Yapan Sürücülere Cezalar
16.01.2026 13:13
Konya'da drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan 7 sürücüye 445 bin TL ceza kesildi.

Konya'da polis ekiplerince 'drift' atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve çevreyi rahatsız eden sürücülere yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 sürücüye toplam 445 bin 574 TL ceza kesildi. Bir sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, 13-14 Ocak tarihlerinde agresif sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda, caddelerde drift atarak hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan 7 sürücü suçüstü yakalandı. Polis ekiplerince durdurulan 7 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesi gereğince işlem yapıldı. Sürücülerden 6'sının ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, bir sürücünün son 5 yıl içerisinde ikinci kez drift yaparken yakalanması nedeniyle ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Denetimlerde ayrıca sürücülere; abart egzoz kullanmak, sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde araç kullanmak maddelerinden de cezai işlem uygulandı. 7 sürücüye toplamda 445 bin 574 TL idari para cezası kesildi.

Adli işlem başlatıldı

Öte yandan, drift attığı belirlenen araçlardan, sürücüsünün aynı zamanda araç sahibi olduğu tespit edilen 2 otomobil 60 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi. Haklarında trafik idari para cezası uygulanan sürücüler, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan (TCK 179/2) adli işlem yapılmak üzere ilgili Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, trafik güvenliğini ve vatandaşların canını hiçe sayan trafik magandalarına geçit verilmeyeceği ve denetimlerin aralıksız süreceği ifade edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Trafik, Konya, Ceza

Konya'da Drift Yapan Sürücülere Cezalar

