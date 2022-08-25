Şampiyon okçu Merve Nur Eroğlu, başarısını olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak istiyor

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para okçuluk milli takımında bireysel ve mix takım halinde 2 altın madalya kazanan Merve Nur Eroğlu, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda birincilik hedefiyle güç depoluyor.

Para okçuluk milli takımda 9 yıldır mücadele eden 29 yaşındaki Eroğlu, temmuz ayında gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda bireysel olarak 3 bronz, karışık ve takım halinde ise 2 gümüş madalya kazandı.

Eroğlu, son olarak İslami Dayanışma Oyunları'nda bireyselde şampiyon olurken, karışık takım olarak da altın madalya elde etti.

Organizasyonun ardından Bolu'ya dönem Eroğlu, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarısını sürdürmek, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da olimpiyat madalyası kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Ülkemi temsil etmek benim için çok gurur vericiydi"

Merve Nur Eroğlu, AA muhabirine, yaklaşık 1 ay süren kamp ve yarışma sürecini başarılı bir şekilde tamamladığını söyledi.

İslami Dayanışma Oyunları'nda aldığı madalyaları gururla taşıyacağını belirten Eroğlu, bundan sonraki en büyük hedefinin ise 2024 yılında Paris'te düzenlenecek Paralimpik Oyunlarında da aynı başarıyı elde etmek olduğunu kaydetti.

Eroğlu, 30 Temmuz'da katıldığı İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda bireysel ve karışık takım olarak üçüncü olduğunu, kadın takımı olarak da ikinciliği elde ettiklerini aktararak, "Konya'da büyük bir organizasyonda ülkemi temsil etmek benim için çok gurur vericiydi. Orada da bireyselde altın madalya aldım. Karışık takımda da altın madalya aldık. Oradan gururla döndüm." diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte 2023 yılı için kota yarışmalarına odaklandığını dile getiren Eroğlu, "2023 yılında Dünya ve Avrupa şampiyonaları olacak. Daha sonra kota telafi yarışmaları olacak. Hedefim Dünya şampiyonası, orada kotayı alıp Paris'te ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Hedefim Konya'da İstiklal Marşını okutmaktı. Onu yaptım. Şu an en büyük hedefim, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda birinci olup orada da İstiklal Marşı'nı okutmak." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, İslami Dayanışma Oyunları elde ettiği başarıdan gurur duyduğunu vurgulayarak, "Katılmak ayrı bir gururdu. En büyük gururu ise kürsüde İstiklal Marşı'nı okuturken yaşadım. Dönüp baktığımda arkamdaki herkes inancını, güvenini ve her şeyini bana yansıttı. Bu da benim için gurur vericiydi." açıklamasında bulundu.