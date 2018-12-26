Konya'da Eğitime Kar Engelli
52 dakika önce
KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile 12 ilçede eğitime bir gün ara verildi.
KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile 12 ilçede eğitime bir gün ara verildi.
Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Konya Valiliği
devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle merkez ilçeler Meram
, Selçuklu
, Karatay
ile Akşehir
, Altınekin
, Çeltik
, Cihanbeyli
, Doğanhisar
, Derbent
, Ilgın
, Kadınhanı
, Kulu
, Sarayönü
, Tuzlukçu
ve Yunak
'ta eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. İl genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelliler, harp malulü ve gazilerin de bir gün süre ile idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Ayrıca kazaların önlenmesi amacıyla Konya- Ankara
karayolu Kulu Makası'nın Ankara istikameti 3 saatliğine ulaşıma kapatıldı.
FOTOGRAFLI - Konya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:38 Kaynak: DHA
Boşandığı Eşini ve Arkadaşını Öldüren Şüpheli, Olayın Ardından Babasını Aramış
Köpek Ölülerini Kefenleyip Belediye Binası Önüne Getirdi
Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 12 İlde Eğitime Ara Verildi
DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı