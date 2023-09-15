Konya'da iki genç kız birbirlerine sarılıp 15. kattan aşağı atladı - Son Dakika

Konya'da iki genç kız birbirlerine sarılıp 15. kattan aşağı atladı

Son Güncelleme: 15.09.2023 08:02

Konya'da İlayda Ç. ve Latife Nur Ş., sevgililerine intihar edeceklerini belirten mesaj gönderdikten sonra 15 katlı bir binanın çatısından atlayarak yaşamlarına son verdi. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis soruşturma başlattı.

Konya'da İlayda Ç. (19) ve Latife Nur Ş. (18), sevgililerinin cep telefonuna intihar edeceklerini belirten mesaj gönderdikten kısa süre sonra 15 katlı binanın çatısından atladı. Beton zemine düşen iki genç kız yaşamını yitirirken, olay anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

SEVGİLİLERİNE MESAJ VE KONUM ATMIŞLAR

Dün saat 23.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Yeni Şehir Mahallesinde İlayda Ç. ve Latife Nur Ş., girdikleri sitenin 5'inci bloğundaki 15 katlı binanın çatısını çıktı. Sevgililerinin cep telefonuna intihar edeceklerini belirtip, bulundukları konumu gönderen İlayda Ç. ve Latife Nur Ş., ardından birbirlerine sarılıp kendilerini boşluğa bıraktı. Onlarca metre yükseklikten atlayan iki genç kadın beton zemine çakıldı.

Konya'da iki genç kız, birbirlerine sarılarak 15. kattan aşağı atladı

ÇANTALARININ YANINDA SECCADE BULUNDU

Olay anı güvenlik kamera kayıtlarına yansırken, durumu fark eden site sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri İlayda Ç. ve Latife Nur Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, çatı katında yaptığı incelemede iki genç kıza ait çanta, mont ve seccade buldu.

Konya'da iki genç kız, birbirlerine sarılarak 15. kattan aşağı atladı

KİMSE TANIMIYOR

Site yönetimi ve sakinleri, binadan atlayarak yaşamına son verin iki genç kızı tanımadıklarını, yüksek sesle konuşarak site bahçesinden binaya girdiklerini belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

İntihar, Meram, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da iki genç kız birbirlerine sarılıp 15. kattan aşağı atladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da iki genç kız birbirlerine sarılıp 15. kattan aşağı atladı - Son Dakika
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