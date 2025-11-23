Konya'da iki grup arasında 'Ne oturuyorsunuz?' kavgası: 1 ölü - Son Dakika
Yaşam

Konya'da iki grup arasında 'Ne oturuyorsunuz?' kavgası: 1 ölü

Konya\'da iki grup arasında \'Ne oturuyorsunuz?\' kavgası: 1 ölü
23.11.2025 23:46
Konya'da iki grup arasında 'Ne oturuyorsunuz?' kavgası: 1 ölü

Konya'nın Selçuklu ilçesinde M.K. ve yanındaki arkadaşları, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda oturan Suriye uyruklu Mahmut El Muhammed ve arkadaşlarına "Ne oturuyorsunuz?" dedi.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

İki grup arasında çıkan kavgada M.K., Mahmut El Muhammed'i göğsünden bıçaklandı. Mahmut El Muhammed, kanlar içinde yere yığılırken, M.K. ve arkadaşları da olay yerinden kaçtı.

Konya'da iki grup arasında 'Ne oturuyorsunuz?' kavgası: 1 ölü

KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Mahmut El Muhammed, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Konya'da iki grup arasında 'Ne oturuyorsunuz?' kavgası: 1 ölü

KISA SÜREDE YAKALANDI

Mahmut El Muhammed'in arkadaşları da hastane önünde sinir krizi geçirdi. Kaçan M.K. ise kısa sürede yakalanıp, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Suriye, Güncel, Konya, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Konya'da iki grup arasında 'Ne oturuyorsunuz?' kavgası: 1 ölü - Son Dakika

23:14
SON DAKİKA: Konya'da iki grup arasında 'Ne oturuyorsunuz?' kavgası: 1 ölü - Son Dakika
