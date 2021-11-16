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Konya'da "İklim Değişikliği ve Kuraklık" konuşuldu - Son Dakika

Konya'da "İklim Değişikliği ve Kuraklık" konuşuldu

16.11.2021 17:00
Konya'da "İklim Değişikliği ve Kuraklık" konuşuldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, dünyayı korumak gerektiğini belirterek, "Aksi takdirde önümüzdeki birkaç yıl içinde kuraklıkların daha da arttığını, iklimin değiştiğini ve felaketlerin yaşandığını göreceğiz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, dünyayı korumak gerektiğini belirterek, "Aksi takdirde önümüzdeki birkaç yıl içinde kuraklıkların daha da arttığını, iklimin değiştiğini ve felaketlerin yaşandığını göreceğiz. Tüm dünya aynı senaryolarla karşı karşıya kalacak." dedi.

Usta, Devlet Su İşleri Konya 4. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen "İklim Değişikliği ve Kuraklık" konulu toplantıda tasarrufun önemini vurguladı.

Gerekli önlemlerin alınmaması halinde dünyayı olumsuz sonuçların beklediğine dikkati çeken Usta, şöyle devam etti:

" İtalya'daki G20 Zirvesi'nde bütün liderlerin konuştuğu 3 tema belirlendi. İnsan, gezegen ve refahtan bahsedildi. İnsanı merkeze almayıp, gezegenimizi ve dünyamızı korumakla mükellef olduğumuzu hatırlamazsak, bu dünyada refahı sürdürmemiz mümkün değil. Herkes oturdu, bu gerçeği tartıştı. Enerjiyi ve suyu tüketiyoruz. Tükettiğimiz kaynakların yerine yenisini koyabiliyor muyuz? Hayır, o yüzden tüketimi azaltmalıyız. Tasarruflu ve tedbirli olmalıyız. Bu dünyayı ve gezegeni korumalıyız. Aksi takdirde önümüzdeki birkaç yıl içinde kuraklıkların daha da arttığını, iklimin değiştiğini ve felaketlerin yaşandığını göreceğiz. Tüm dünya aynı senaryolarla karşı karşıya kalacak."

Usta, Konya'da son 20 yılda 12 milyar lirayı bulan su yatırımları yapıldığını vurgulayarak, Konya'da 20 baraj, 65 sulama tesisi, 29 gölet ve 140 taşkın koruma tesisi yapıldığını anlattı.

"Dünya suyla ilgili afetlerle boğuşuyor"

Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen de iklim değişikliğinin artık tüm ülkelerin üzerinde hassasiyetle durması gereken bir konu olduğunun altını çizdi.

Türkiye özelinde konuşan Dikmen, "Ülkemizdeki su durumuna bakacak olursak su fakiri değil ama su stresi altında bir ülke olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu durum nüfusa göre değişiklik göstermektedir. Yıllık kişi başına 1342 metreküp su düşüyor. Tabii nüfus artışını, sanayileşme hızını da göz önüne alığımızda TÜİK'in 2018-2080 nüfus projeksiyonuna baktığımızda 2040 yılında nüfusumuzun 100 milyona ulaşacağını da düşünürsek bu miktarın 1120 metreküpe kadar düşeceğini öngörebiliriz." dedi.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi üzerine çalışmalar yaptığını aktaran Dikmen, çalışmaya göre, Türkiye genelinde sıcaklıkların 2 ila 6 santigrat derece artacağını, yağışlarda da 200-300 milimetreye varan azalmalar yaşanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Dikmen, iklim değişikliğinin en çok suyun varlığını tehdit ettiğini belirterek, şunları aktardı:

"Dünyaya baktığımızda dünyanın her bir tarafı suyla ilgili afetlerle boğuşuyor. Bir tarafta kuraklıklar ve yangınlar, diğer tarafta taşkınlar var. Bu durum ne zaman başladı? Fosil yakıtların kullanılmasıyla ormanlar kesildi, arazi kullanım alışkanlıkları değiştirildi. Dünyanın 4,6 milyar yıllık tarihine baktığımızda iklim değişikliği öyle hızlı gelişti ki doğal kaynaklar bu değişim hızına yetişemedi. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) 6. değerlendirme raporunda ısınma ısısındaki artışa vurgu yapılıyor. Dünya yüzeyindeki sıcaklığın, 2011-2020 ile 1850-1900 yılları arasında karşılaştırılma yapıldığında 1,09 santigrat derece daha yüksek olduğunu ve son 5 yılın 1850'den bu yana yaşanan en sıcak dönem olduğu vurgusu yapılıyor. Yine son zamanlarda deniz seviyesindeki yükselmenin, 1901-1971 dönemiyle karşılaştırıldığında neredeyse 3 katına çıktığı söyleniyor. Sıcaklıklar en iyimser senaryoya göre bile 2040 yılında 1900'lü yıllara göre 1,5 santigrat derece daha yüksek olacağı tahmin ediliyor. Bu ısınmada bile tarihsel kayıtlarda benzeri olmayan bazı uç olayların yaşanacağı söyleniyor."

"Paris İklim Anlaşması çerçevesinde Türkiye de üzerine düşeni yerine getirecek"

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ise iklim meselesini, su, gıda, enerji, turizm ve ekonomik meseleler olarak da gördüklerini vurgulayarak, "İklimi bir kalkınma ve güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı imzalayacağını ifade etti. Daha sonra da TBMM'de kabul edilerek, kanunlaştı. Bundan sonra Paris İklim Anlaşması çerçevesinde Türkiye de üzerine düşeni yerine getirecek." dedi.

Etyemez, Konya çiftçisinin 2020'de 500 milyon metreküp su tükettiğini anımsatarak, aşırı kuraklık nedeniyle bu yıl tüketimin 138 milyon metreküpe gerilediğini söyledi.

Toplantıya, Konya Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin, DSİ Konya 4. Bölge Müdürü Mehmet Ekinci ilgili birim görevlileri katıldı.

Konya'da İklim Değişikliği ve Kuraklık konuşuldu
Konya'da İklim Değişikliği ve Kuraklık konuşuldu
Konya'da İklim Değişikliği ve Kuraklık konuşuldu
Konya'da İklim Değişikliği ve Kuraklık konuşuldu

Leyla Şahin Usta, AK Parti, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da 'İklim Değişikliği ve Kuraklık' konuşuldu - Son Dakika


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