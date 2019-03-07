Son Dakika Haberleri: Konya'da Komşular Arasındaki Taşlı Kavga Bugün de Sürdü (2)

Konya'da Komşular Arasındaki Taşlı Kavga Bugün de Sürdü (2)

1 saat önce

1 POLİS YARALANDI, 6'SI KADIN 8 KİŞİ GÖZALTINDAKonya'da, dün komşu iki ailenin fertleri arasında, belirlenemeyen nedenle çıkan ve bugün de devam eden kavgada;

Konya'da Komşular Arasındaki Taşlı Kavga Bugün de Sürdü (2), System.String[]
1 POLİS YARALANDI, 6'SI KADIN 8 KİŞİ GÖZALTINDA

Konya'da, dün komşu iki ailenin fertleri arasında, belirlenemeyen nedenle çıkan ve bugün de devam eden kavgada;  Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'nde görevli komiser yardımcısı Tahsin Gündüz, atılan taşlardan birinin gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Meslektaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık görevlileri, Gündüz'ü ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Mahallede güvenlik önlemi alan polisler ise olaylara karıştığı tespit edilen, 6'sı kadın 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Kavga sonrası cadde savaş alanına dönerken, Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekipleri de mahallede inceleme yaptı. Polis ekiplerinin mahalledeki önlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:00 Kaynak: DHA

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Konya'da Komşular Arasındaki Taşlı Kavga Bugün de Sürdü Konya Şeker Üretici Ödemlerine 8 Mart'ta Başlıyor

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