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Konya'da koyun sürüsüne çarpan minibüsteki 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'da koyun sürüsüne çarpan minibüsteki 7 kişi yaralandı

03.10.2021 23:47
Konya'da koyun sürüsüne çarpan minibüsteki 7 kişi yaralandı, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, minibüsün sürüye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı, 34 koyun telef oldu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, minibüsün sürüye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı, 34 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Bünyamin Çandar idaresindeki 34 HR 6942 plakalı minibüs, Karabulak Kavşağı Isparta Caddesi üzerinde, sahibinin yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Dudu Çandar, Mustafa Çandar, Mehmet Çandar, Şeyda Çandar, Murat Coşkun, Fatma Art yaralandı. Minibüsün çarptığı 34 koyun da telef oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Minibüstekilerin, cenaze dolayısıyla İstanbul'dan Konya'nın Bozkır ilçesine gittiği öğrenildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da koyun sürüsüne çarpan minibüsteki 7 kişi yaralandı - Son Dakika


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