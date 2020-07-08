Konya'da kuyumcunun aracından para çalan 2 zanlı, kadın kıyafetiyle yakalandı - Son Dakika

Konya'da kuyumcunun aracından para çalan 2 zanlı, kadın kıyafetiyle yakalandı

Konya'da, kuyumcunun otomobilinden, içerisinde 550 bin lira olan çantayı alıp, saklandıkları evden kadın kıyafetiyle çıkarak kaçmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Konya'da, kuyumcunun otomobilinden, içerisinde 550 bin lira olan çantayı alıp, saklandıkları evden kadın kıyafetiyle çıkarak kaçmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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Kentte kuyumculuk yapan Alifat Yeşilırmak, Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi'ndeki bir otoparkta aracına bindiği sırada kendisine yaklaşan zanlı para istedi.

Bu sırada yolcu kapısını açan başka bir kişi ise içerisinde 550 bin lira olan çantayı alarak kaçtı. Yeşilırmak ve çevredekiler, kaçan şüphelilerin bir süre peşinden koştu fakat yakalayamadı.

Bıçak zoruyla bir eve girip kadın kıyafeti giymişler

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıların son görüldüğü yerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Araştırmalar devam ederken bir apartmandan çıkan kadın kıyafetli kişi, polisin dikkatini çekti. Ekipler tarafından durdurulan kişinin şüphelilerden Burak K. (21) olduğu anlaşıldı.

Zanlı gözaltına alındıktan bir süre sonra apartmandan inen Suriye uyruklu Khaled Abo Tabıkh da (24) para dolu çantayla yakalandı.

Şüphelilerin, kapısını çaldıkları evde yaşayan Afganistan uyruklu kadını bıçakla tehdit ederek içeri girdikleri, kendilerine kadın kıyafeti istedikleri öğrenildi.

Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü, para da sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Suriye uyruklu Khaled Abo Tabıkh'a da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Olay, güvenlik kamerasında

Öte yandan, otomobilden para dolu çantanın çalınması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otomobile yaklaşan 2 kişinin parayı alarak kaçması yer alıyor.

Karatay, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:21 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da kuyumcunun aracından para çalan 2 zanlı, kadın kıyafetiyle yakalandı - Son Dakika
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