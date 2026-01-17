Konya'da Otomobil Çarpan Kadın Hayatını Kaybetti

Konya'nın Meram ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
M.A. idaresindeki 35 KF 9450 plakalı otomobil, Beyşehir Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu K.E.H'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
