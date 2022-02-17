Konya'da "Pati Kardeşliği" oyunu sahnelendi - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun çocuk oyunlarından "Pati Kardeşliği"nin ilk gösterimi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyunu aileleriyle izlemeye gelen çocukların, keyif dolu anlar yaşadığı belirtildi.

Konya Şehir Tiyatrosu'nun, Necip Fazıl Kısakürek'in "Bir Adam Yaratmak" adlı eserini 18 ve 19 Şubat'ta yeniden tiyatro severlerle buluşturulacağı aktarılan açıklamada, sahnelenecek oyunlarla ilgili şunlar kaydedildi:

"2022 yılı oyun takviminde İskender Pala'nın "Vali Hanım" oyununun 18 Mart'ta ilk gösterimi yapılacak. Yine İskender Pala'ya ait "Nizamülmülk", çocuk oyunu "Süleyman", Mustafa Uzman'ın "Korkma", Taner Büyükarman'ın "Uluğ Keykubat" oyunları da bu yıl ilk kez izleyiciyle buluşacak. Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu önümüzdeki süreçte de Masal Sahnem olarak gösterime sunulan kukla tiyatrosu oyunlarından "Penceredeki Kuş", "Bana Yaklaşma", "Ayıların Evi" ve "Karagöz'ün Dedektifliği" adlı oyunları da ilçelere giderek çocuklar için sahneleyecek."