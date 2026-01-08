Konya\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Konya ve bazı ilçelerinde sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezi, Kadınhanı, Taşkent ve Doğanhisar ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.
Sağanağa yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalıştı.
AFAD İl Müdürlüğünde kurulan koordinasyon merkezine gelen ihbarlara ekiplerin ivedilikle müdahale ettiği bildirildi.
