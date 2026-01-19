Konya\'da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı

Konya'da bir adam, eşinin kendisinden habersiz doğum kontrol hapı kullandığını fark edince boşanma davası açtı. Karşılıklı suçlamaların havada uçuştuğu davada mahkeme; gizli hap kullanımını kusur saysa da, eşine şiddet uygulayan ve hakaret eden kocayı "ağır kusurlu" bularak rekor tazminata mahkum etti.

GİZLİ DOĞUM KONTROL HAPI KUSUR SAYILDI

Konya'da görülen boşanma davasında ilginç detaylar gün yüzüne çıktı. Eşinin kendisinden gizlice doğum kontrol hapı kullandığını belirten koca, bu durumu boşanma gerekçesi yaptı. Mahkeme heyeti; eşinden habersiz ilaç kullanan, sosyal ortamlarda eşini yalnız bırakan ve izinsiz şekilde Fransa'ya giden kadını "hafif kusurlu" kabul etti.

ŞİDDET VE HAKARET TAZMİNAT GETİRDİ

Dava sürecinde kadının iddiaları ise kararın seyrini değiştirdi. Kocanın eşine karşı soğuk davrandığı, sürekli hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı yönündeki beyanları değerlendiren mahkeme, kocayı "ağır kusurlu" buldu. Bu kapsamda kocanın; 360 bin TL maddi-manevi tazminatın yanı sıra, nafaka ve yoksulluk yardımı ödemesine hükmedildi.

DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI

Mahkemenin kararına itiraz eden koca, eşinin şiddet iddialarının soyut olduğunu ve herhangi bir darp raporu bulunmadığını savunarak dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Türkiye genelindeki binlerce benzer davayı etkileyebilecek olan "gizli doğum kontrol hapı kullanımı boşanma sebebi midir?" sorusunun kesin yanıtı, Yargıtay'ın incelemesiyle netleşecek.