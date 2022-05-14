"Şehir ve Medeniyet Çalıştayı" yapıldı - Son Dakika
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"Şehir ve Medeniyet Çalıştayı" yapıldı

14.05.2022 16:23

Karatay Belediyesi, Selçuk Üniversitesi ile Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen "Şehir ve Medeniyet Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Karatay Belediyesi, Selçuk Üniversitesi ile Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen "Şehir ve Medeniyet Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Celaleddin Karatay Kongre ve Gençlik Merkezi'nde yapılan çalıştayda şehir ekosistemi, yerel yönetim, geleceğin şehirleri, şehir kimliği ve kültürel miras, toplumsal yaşam, şehir sosyolojisi, şehir güvenliği ve konut tipolojisi gibi konular ele alındı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çalıştayda, ilçenin tarihi ve kültürel varlıklarını koruyan, tanıtan, onları geleceğe taşıyan projeler ürettiklerini söyledi.

İlçe merkezinde hem kentin şehir kimliğini koruyan hem de düzenli şehirleşmenin önünü açan birçok proje yürüttüklerini belirten Kılca, "İlçemizin geçmişini koruyan projelerimizin yanında, yeniden tarih yazma şuuruna sahip gelecek nesillerin yetişmesine de gayret ediyoruz. Gençlerimizin eğitim hayatlarını kolaylaştıran eğitim tesisleri, materyaller ve birçok proje üretirken, diğer taraftan sportif projeler de yapıyoruz." diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da bilime değer veren şehirlerin medeniyetlerini en yüksek kalitede tuttuğuna dikkati çekerek, Konya'nın kadim bir medeniyet olma kimliğini her zaman sürdürdüğünün vurguladı.

"Konya böyle bir çalıştay için özel olarak seçilmiş bir şehir"

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz ise çalıştayda ortaya çıkacak bakış açısının önemli olduğuna değindi.

Çalıştay için Konya'nın seçilmesinin tesadüf olmadığını anlatan Yorulmaz, "Bizler, köklü bir medeniyetin sahipleriyiz. Burada ortaya konulacak çözümler 100 sene sonra da uygulama alanında konuşulacak. Bu çalıştayımızın 3 ana kelimesi yuva, komşu ve misafir kavramlarıdır." ifadelerini kullandı.

Derneğin Konya İl Temsilcisi Ömer Faruk Seleş de çalıştayda iş birliği içinde oldukları kurumların alanında önde gelen isimleriyle fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Çalıştayın Anadolu'ya başkentlik yapan Konya gibi bir kentte düzenlenmesinin ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Seleş, "Konya böyle bir çalıştay için özel olarak seçilmiş bir şehir. Şehri medeniyetten ayırmadan, geçmiş Türk İslam medeniyetimizdeki hususlarla şehri birleştirerek çıktı almayı düşünüyoruz. Alanındaki uzman kişilerin görüşleriyle elde edilen sonuçları da kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.

Şehir ve Medeniyet Çalıştayı yapıldı
Şehir ve Medeniyet Çalıştayı yapıldı
Şehir ve Medeniyet Çalıştayı yapıldı
Şehir ve Medeniyet Çalıştayı yapıldı

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Kaynak: AA

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