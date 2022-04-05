Konya'da şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları iftarda buluştu - Son Dakika

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyeleri tarafından düzenlenen iftar programında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi.

Büyükşehirden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, vatanı için kendini feda eden şehitlere ve gazilere duyulan minnetin her geçen gün arttığını belirtti.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, şehadet kurumunun memleketin birliğinin harcı olduğunu belirterek, "Şehit aileleri denilince sizler bütün milletimizin, Müslüman Türk toplumunun hepsinin dua ettiği ve minnettar olduğu güzide insanlarsınız. Esasen bizlerin şehit yakınlarımıza ihtiyacı var. İnşallah şehitlerimiz ebedi ve sonsuz bir alemde bütün şehit annelerine, babalarına, evlatlarına şefaatçi olacaktır. Bizim inancımız bu istikamettedir. İyi ki sizlerle beraber bu havayı teneffüs ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da vatan uğruna can veren şehitleri rahmetle, kahramanca mücadele ederken gazilik mertebesine erişmiş tüm gazileri de şükranla ve minnetle andıklarını aktardı.

Programa, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Yusuf Diker, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege, Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir ile şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları katıldı.