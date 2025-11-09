Konya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
Konya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

09.11.2025 20:45
Konya'da husumetli şahıslar arasında çıkan kavgada 1 kişi omzundan vurularak yaralandı.

Konya'da husumetli şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis şüpheli şahsı yakalarken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Ahmed Hamdi Göğüş Caddesi ile Aslanlı Kışla Caddesi kavşağında meydana geldi.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan B.P. (32) ile ismi henüz öğrenilemeyen şahıs tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada silahla omzundan vurulan B.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis şüpheli şahsı yakalarken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

21:56
Zirvede puan farkı 1’e indi Fenerbahçe’den Kadıköy’de resital
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital
21:31
Dünyayı tedirgen restleşmede Rusya sözünü söyledi
Dünyayı tedirgen restleşmede Rusya sözünü söyledi
21:16
Skandal sözler Güney Kıbrıs Lideri Hristodulidis, terör örgütünü övmelere doyamadı
Skandal sözler! Güney Kıbrıs Lideri Hristodulidis, terör örgütünü övmelere doyamadı
20:42
Öve öve bitiremedi, el yükseltti Babacan’dan çarpıcı teklif
Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif
20:14
Okan Buruk’tan oyuncularına bomba sitem
Okan Buruk'tan oyuncularına bomba sitem
19:01
“AK Partiliyim“ dedi, polise hakaret yağdırdı Söylediği her şey yalan çıktı
"AK Partiliyim" dedi, polise hakaret yağdırdı! Söylediği her şey yalan çıktı
