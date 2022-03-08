Konya'da tatlıcı ustasını tabancayla yaralanması olayının şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Konya'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda tatlı ustasını silahla yaralayarak kaçan 3 şüpheli yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Olay, 24 Şubat Perşembe günü merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan bir tatlıcıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde tatlı ustası olarak çalışan Mustafa Kemal E., iş yerine gelen ve yüzü kar maskesi ile gizlenmiş 2 kişi tarafından silahla vurularak yaralandı. Olay sonrası silahlı saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mustafa Kemal E.'nin merminin pantolonunun kemer tokasına isabet etmesi sonucu hafif yaralandığı öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Olay sonrası inceleme başlatan polis, iş yeri güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde şüphelilerin bir araçtan inerek iş yerine girdiği ve müşterilerinin gözü önünde Mustafa Kemal E.'ye tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtığı ve iş yerinde farklı bir çalışanın şüphelilerin peşinden koştuğu görülüyor.

Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda kar maskesiyle iş yerine girip tatlı ustasını yaralayan zanlının K.B., yüzünde maske ile olay yerine gelip çevreyi gözetleyen B.Y. ve şüpheli şahısların kaçtığı aracı kullanan kişinin E.B. olduğu tespit edildi. Cinayet Büro ekiplerince 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların ilk ifadesinde alacak verecek nedeniyle Mustafa Kemal E.'yi iş yerine gelerek yaradıklarını söyledi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA