Konya'da Türkiye'nin İlk Bisiklet Müzesi Açıldı
Konya'da Türkiye'nin İlk Bisiklet Müzesi Açıldı

Konya\'da Türkiye\'nin İlk Bisiklet Müzesi Açıldı
06.02.2026 10:40
2026 Avrupa Bisiklet Şehri seçilen Konya'da 'Velespit Müzesi' hizmete girdi, bisiklet tarihi sergileniyor.

AVRUPA Belediyeler Birliği tarafından 2026 Avrupa Bisiklet Şehri seçilen Konya'da Türkiye'nin ilk bisiklet müzesi olan 'Velespit Müzesi' hizmete açıldı. Müzenin bisiklet tarihini her yönüyle ziyaretçilere aktardığını söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Özellikle bisikletin dünyadaki tarihinden başlayarak bir anlatımını gerçekleştiriyor. Sonra da Türkiye'de bisiklet kullanımı, Konya'da bisiklet kullanımı, Konyalı sporcularımızın başarıları, özellikle çocukların sadece izledikleri değil interaktif olarak içinde aldıkları çeşitli etkinlik alanlarıyla birlikte burası bir ziyaret mekanına dönüştü. Önceki yıllara ait örnek bisikletlerle gelen ziyaretçilerimizi karşılıyoruz" dedi.

Konya, 680 kilometrelik bisiklet yolu, bisiklet tramvayı ve Türkiye'nin ilk, dünyadaki 20 veledromu arasında olan Konya Veledromu ile bisiklet şehri haline geldi. Avrupa Belediyeler Birliği de Konya'yı 2026 Avrupa Bisiklet Şehri seçti. Konya Veledromu da 1-5 Şubat tarihleri arasında UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, Dar-ül Mülk Projesi kapsamında Kılıçarslan Meydanı'ndaki Konya Meydan Evleri'nde oluşturulan Velespit Müzesi hizmet vermeye başladı.

'KONYA BİR BİSİKLET ŞEHRİ'

Kentin bisiklet şehri olmasında en önemli etkinin Konya Veledromu olduğunu ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya bir bisiklet şehri, bunu taçlandıranlardan en önemlisi Konya Veledromu oldu. Türkiye'nin ilk, dünyadaki 20 veledromdan biri. 1-5 Şubat tarihlerinde de Avrupa Bisiklet Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. 30 ülkeden 310'a yakın sporcu şehrimizde yarıştı. Birkaç dünya rekoru geldi. Bu da pistin ne kadar hızlı olduğunun göstergesi" diye konuştu.

KONYA, 2026 AVRUPA BİSİKLET ŞEHRİ SEÇİLDİ

Konya'nın Avrupa Bisiklet Şehri seçildiğini söyleyen Başkan Altay, "Konya sadece velodromla bisiklet şehri olmadı. Konya 680 kilometre bisiklet yoluyla, Türkiye'de açık ara en fazla bisiklet yoluna sahip şehir. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bisiklet kullanımını arttırmaları için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Okula bisikletle gidebilmeleri için bisiklet servisi uygulamamız, bisiklet tramvayımız, insanların toplu ulaşımı da bisikleti kullanmalarını arzu ediyoruz. Bisiklet kullanıcısının temel ihtiyacı olan her şeyi Konya'nın her yerinde görebilirsiniz. Tüm otoparklarımızda bisiklet parklarımız, akıllı bisiklet ulaşım sistemimizle birlikte Konya UNESCO tarafından desteklenen Avrupa Belediyeler Birliği tarafından 2026 Avrupa Bisiklet Şehri seçildi. Bu konuda çeşitli etkinlikler düzenliyoruz" dedi.

BİSİKLETE DAİR NE VARSA 'VELESPİT MÜZESİ'NDE

Velespit Müzesi'nde bisikletle ilgili ne varsa sergilendiğini ifade eden Başkan Altay, şunları söyledi:

"Velespit Müzesi de bu yıl şehrimize kazandırdığımız önemli bir eser oldu. Kılıçarslan Meydanı'nda, meydan evlerinin hemen yanı başında, Konya'nın en merkezi yerindeki bu alan özellikle bisikletin dünyadaki tarihinden başlayarak bir anlatımını gerçekleştiriyor. Sonra da Türkiye'de bisiklet kullanımı, Konya'da bisiklet kullanımı, Konyalı sporcularımızın başarıları, bisikletin mekanik olarak parçalarının ortaya konulması olduğu interaktif alanlar ve geldiğinizde özellikle çocukların sadece izledikleri değil interaktif olarak içinde aldıkları çeşitli etkinlik alanlarıyla birlikte burası bir ziyaret mekanına dönüştü. Önceki yıllara ait örnek bisikletlerle gelen ziyaretçilerimizi karşılıyoruz."

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya'da Türkiye'nin İlk Bisiklet Müzesi Açıldı - Son Dakika

