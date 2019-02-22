Son Dakika Haberleri: Konya'da Yayla Yolları Ulaşıma Açılıyor

Konya'da Yayla Yolları Ulaşıma Açılıyor

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor.

Konya'da Yayla Yolları Ulaşıma Açılıyor, System.String[]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor.

Konya-Antalya karayolu çevresindeki yayla yollarında çalışma yürüten Karayolları ekipleri, Ağaçtepesi, Alacabel, Susuz, Şahap ve Karaöz yaylalarının yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye çıktığı bölgede, 'kürtük' diye tabir edilen ve rüzgarın yığdığı 3-4 metre yüksekliğindeki kar kütlelerini temizleme çalışmaları da devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:49 Kaynak: AA

Antalya, Seydişehir, Kar, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kepçeyle Kazı Yaparak Define Arayan Kişi, Suçüstü Yakalandı 14 Yaşında Baba Katili Olan Çocuğun Savunması: Niyetim Öldürmek Değildi

Alanya'da Sahile Ölü Gümüş Balıkları Vurdu HDP'nin Batman Belediye Başkan Adayının, Adaylık Başvurusu İlçe Seçim Kurulu Tarafından Reddedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:48:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da Yayla Yolları Ulaşıma Açılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]