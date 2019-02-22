Konya'da Yayla Yolları Ulaşıma Açılıyor

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor.



Konya-Antalya karayolu çevresindeki yayla yollarında çalışma yürüten Karayolları ekipleri, Ağaçtepesi, Alacabel, Susuz, Şahap ve Karaöz yaylalarının yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Kar kalınlığının yer yer 2 metreye çıktığı bölgede, 'kürtük' diye tabir edilen ve rüzgarın yığdığı 3-4 metre yüksekliğindeki kar kütlelerini temizleme çalışmaları da devam ediyor.

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