Konya'da Yayla Yolları Ulaşıma Açılıyor
1 saat önce
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor.
Konya-Antalya karayolu çevresindeki yayla yollarında çalışma yürüten Karayolları ekipleri, Ağaçtepesi, Alacabel, Susuz, Şahap ve Karaöz yaylalarının yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreye çıktığı bölgede, 'kürtük' diye tabir edilen ve rüzgarın yığdığı 3-4 metre yüksekliğindeki kar kütlelerini temizleme çalışmaları da devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:49 Kaynak: AA
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