Otomobilin çarptığı yaralıya ilk müdahaleyi sağlık ocağındaki doktor yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilin çarptığı yaralıya ilk müdahaleyi sağlık ocağındaki doktor yaptı

18.08.2022 16:56
Otomobilin çarptığı yaralıya ilk müdahaleyi sağlık ocağındaki doktor yaptı

Konya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinin hemen karşısında bulunan sağlık ocağında görevli doktor yaptı.

Konya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinin hemen karşısında bulunan sağlık ocağında görevli doktor yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, 14.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Yenice Mahallesi Gazze Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Çevre Yolu Caddesi istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan Sinan Y., (39) idaresindeki 42 BUH 98 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen M.P.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan M.P. ağır yaralandı.

Yaralıya ilk müdahale sağlık ocağında görevli doktor yaptı

Kaza sonrası Konya Meram Mehmet Katırcı 18 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde görevli Aile Hekimi Uzman Dr. Hatice Yıldırım, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan M.P.'nin yardımına koştu. Ambulans gelene kadar ilk müdahalesi Dr. Hatice Yıldırım tarafından yapılan yaralı şahıs, ambulansın gelmesiyle Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kaza sonrası olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, yaklaşık 30 metre fren izi tespit etti. Kazaya karışan sürücü Sinan Y. de, polislere kaza anını anlatarak bilgi vererek, "Işıklardan geliyordum. Yaralanan kişiyi gördüm ama geliyordu yola doğru. Daha sonra önüme çıktı ve kaza yaşandı" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

YORUMLAR
500
Konya'da pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 lira para cezası verildi Konya'da pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 lira para cezası verildi Yapımı süren Yeşildere Göleti tamamlandığında 1420 dekar arazi sulanacak Yapımı süren Yeşildere Göleti tamamlandığında 1420 dekar arazi sulanacak
Kaynak: İHA

Gazze, Meram, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı yaralıya ilk müdahaleyi sağlık ocağındaki doktor yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
16:23 Boom Overture ile İstanbul'dan New York'a 4 saatte ulaşılabilir! Dünyanın en hızlı uçağı şaşkına çevirdi
15:44 Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile buluştu
15:23 İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım
15:16 Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde büyük artış
14:50 Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 17:44:46. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı yaralıya ilk müdahaleyi sağlık ocağındaki doktor yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement